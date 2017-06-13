В поисках абсолюта

Холодное лето ускоряет инфляцию. Борьба Дональда Трампа с экологами толкает вниз нефтяные котировки. А конфликт Катара с другими монархиями залива рискует обернуться новым мировым финансовым кризисом. При этом Кремль до сих пор не определился с экономической программой действий на ближайшие годы. И единственная константа — председательство в ЦБ Эльвиры Набиуллиной , чьи полномочия Госдума на днях продлила на следующую пятилетку. Не удивительно, что на фоне тотальной неопределенности руководители правительства демонстрируют совершенно разные представления об абсолюте.

Бедность — не порок. Но «работающих бедных» быть не должно. Их устранение — ключевая задача «следующего политического цикла», — утверждает Игорь Шувалов . А один из главных методов ее решения — цифровая экономика. Не случайно выступление Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме подтвердило шуваловский диагноз о том, что глава государства заболел блокчейном.

Впрочем, пока эксперты спорят о том, может ли широкое внедрение финансово-технологических новинок перезапустить экономический рост в России и готовы ли чиновники и банкиры к тотальной минимизации своего посреднического вмешательства, — сам Шувалов сделал неплохую заявку на место в светлом и безбедном цифровом будущем. Ведь именно первый вице-премьер, а не его профильные коллеги — Ольга Голодец Аркадий Дворкович — анонсировал основные социальный и технологический тренды на ближайшие 5-6 лет. Причем произошло это на главном российском форуме за считаные месяцы до официального старта президентской кампании.

Пенсионным прогнозам приказано не верить. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в минувшую среду опроверг информацию, что его ведомство закладывает нулевой рост пенсий на ближайшие десятилетия. Правда, Орешкину понадобилось около недели, чтобы дезавуировать нашумевшую новость. В то же время Ольга Голодец еще по горячим следам назвала приписываемый Минэкономразвитию пенсионный вердикт неоправданным и необоснованным.

Вполне возможно, что утекший в прессу прогноз орешкинского ведомства стал поводом для очередной схватки между финансово-экономическим и социальным блоками правительства. При этом на сей раз у Голодец появился весьма неожиданный союзник в лице Алексея Кудрина , который призывает к увеличению затрат на социалку, прежде всего — на медицину и образование. Ради этого он даже готов смириться с увеличением дефицита бюджета. Не случайно экс-глава Минфина не спешит с порога отвергать предложение Голодец о введении «социального бюджетного правила», для защиты расходов, «от которых зависит развитие человеческого капитала». «Пока такое законодательное таргетирование, может быть, вводить и не надо, но это можно сделать где-то в принципах политики правительства», — резюмирует в ответ Кудрин.

Максим Орешкин и нынешний кудринский преемник Антон Силуанов настроены в этом смысле более монетаристски. И тот факт, что Минэкономразвития отказалось пугать граждан своими пенсионными прогнозами, вовсе не подразумевает окончательную победу Голодец. Особенно если нефтяные котировки опять начнут стремительно падать вместе с доходами бюджета.

К слову, отец и сын Рогозины сопровождали премьера в этой поездке. В отличие от представителей заказчика — Минобороны . Хотя в случае изменения ценовых условий контракта военному ведомству придется либо заплатить ОАК примерно в 1,5 раза больше той суммы, о которой договорились изначально, в 2012 году. Либо — согласиться на меньшее количество самолетов.

При этом готовность правительства подыгрывать Сергею Шойгу , скорее, будет обратно пропорциональна его рейтингу. Ведь по данным ВЦИОМ , министр обороны находится по уровню доверия на втором месте после президента. Его результат — 16,6 процентов. Тогда как у премьера — лишь 14,9 процентов

Региональных начальников увязали с алкоголиками. «Если потребление выше, чем в среднем по России, значит, губернатор должен лучше работать и создавать социокультурную среду, в которой людям было бы чем заняться. А если после работы нечем заняться или вообще нет работы, к сожалению, свободные места заполняются горячительными увеселительными напитками», — такой критерий губернаторской эффективности предлагает Александр Хлопонин

В то же время он не считает полностью репрезентативным рейтинг самых пьющих регионов, составленный Роспотребнадзором . «Даже если вы возьмете любую территорию, которая сегодня является хорошей по категории Роспотребнадзора, то стоит от столицы этого региона отъехать на 5 км, вы можете заехать в населенный пункт, где этот показатель превысит среднероссийский», — поясняет профильный вице-премьер.

Очевидно, у него свои методы, позволяющие оценить степень алкоголизации областей и автономий. А также вменяемость местного руководства. При этом другая, экологическая, специализация, позволяет Хлопонину мотивировать региональных начальников, оказавшихся у него на хорошем счету. Например, на днях Хлопонин пообещал псковскому губернатору Андрею Турчаку включить область в Федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности» и помочь привлечь дополнительное финансирование для вывоза и уничтожения 840 тонн устаревших пестицидов.

Вице-премьерское слово на вес алмаза. В конце мая буквально за один день акции «АЛРОСА» подешевели на 3 процента после того, как Юрий Трутнев в интервью «Интерфаксу» предложил часть прибыли алмазного монополиста использовать «для поддержки ограночных предприятий». «Существует устойчивое заблуждение, что в России можно только добывать сырье — например, нефть и алмазы, а перерабатывать у нас не хватит ума. Это не имеет ничего общего с действительностью, и мы должны доказать делом обратное», — пояснил вице-премьер.

Однако позднее глава «АЛРОСА» Сергей Иванов в беседе с корреспондентами Bloomberg уточнил -- компания не намерена «полностью переходить от продаж сырья на собственную огранку». И, в частности, по словам Иванова, она не заинтересована в приобретении смоленского «Кристалла» — крупнейшего отечественного производителя бриллиантов, который сейчас оказался на грани банкротства. А именно «АЛРОСА» в качестве главного «кристалловского» спасителя рассматривает смоленский губернатор Алексей Островский

В то же время Трутнев как дальневосточный куратор больше заинтересован в обеспечении заказами резидентов Евразийского алмазного центра, открывшегося во Владивостоке. И успех этой затеи в значительной степени зависит от того, удастся ли ему доказать, что социально-экономический эффект от появления в регионе новых рабочих мест и налогоплательщиков перекрывает потери алросовских акционеров во главе с государством.

Лето — билеты есть, а рейсов нету. Наступление отпускного сезона напомнило Виталию Мутко , что перманентное подорожание стадиона «Крестовский» может быть не самой главной проблемой «спортивно-туристического» вице-премьера.

Мутко занялся «доставкой на отдых» пассажиров «ВИМ-Авиа», не сумевших вовремя вылететь из-за отмены рейсов. Миссию эту не назовешь стопроцентно выполнимой. Ведь не исключено, что, как это случалось ранее, вслед за финансовым коллапсом одного авиаперевозчика, последуют другие.

С другой стороны, недовольство граждан, лишившихся возможности отдохнуть из-за бездействия властей, — самое последнее, в чем может быть заинтересовано правительство в преддверии президентской кампании.

Сырьевые госолигархи могут не беспокоиться — за ними Аркадий Дворкович. Правительственный куратор ТЭКа призывает не предъявлять к нефтегазовым компаниям «излишние дивидендные требования», поскольку это «может привести к снижению налоговых поступлений, снижению объемов добычи и к проблемам для экономики в целом».

При этом Счетная палата оценивает потери казны из-за уменьшения дивидендных выплат госкомпаний в 205 миллиардов рублей. А правительственными поправками в бюджет текущего года предусмотрено, что примерно такая же сумма может быть взята из Фонда национального благосостояния. «Эта норма страхует нас на случай недополучения ненефтегазовых доходов, включая дивиденды компаний», — поясняет министр финансов Антон Силуанов.

В свою очередь, Дворкович, ссылаясь на непростую ситуацию с бюджетом, считает, что власти не смогут увеличивать инвестиции в человеческий капитал раньше 2020 года. Поскольку необходимо сначала завершить программу перевооружения, которая также требует от государства значительных расходов.

Производство крылатых фраз — пожалуй, главный конек медведевского правительства. Реплика Дмитрия Козака про неоправданность попыток «абсолютизировать право собственности на квартиры в многоквартирных домах» ставит его в один ряд с такими признанными мастерами этого жанра, как сам премьер или другие его замы вроде Ольги Голодец или Дмитрия Рогозина

Впрочем, данным обстоятельством все плюсы от фурора, произведенного Козаком на думских слушаниях по реновации, исчерпываются. Обладатель университетского юридического образования мог бы избегать в своих публичных выступлениях формулировок, допускающих двойное или превратное толкование. Ведь, как уточняет советник Козака Илья Джус , вице-премьер никоим образом не ставил под сомнение легитимность владельцев квартир и не призывал к пересмотру итогов жилищной приватизации. Речь шла всего лишь о решении вопросов, касающихся общедомовой собственности, которые принимаются только общим собранием всех собственников.

Но осадок, оставшийся после обнаружения этих квартирных «ложек», нивелирует шансы правительства заработать столь необходимые ему репутационные очки на корректировке московской реновации. А заодно и сильно снижает вероятность, что сам Козак пойдет на повышение после президентских выборов.