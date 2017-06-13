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Сенат США пока не определился по вопросу новых санкций против РФ
Члены Сената Конгресса США пока так и не пришли к решению о том, какими должны быть новые санкции в отношении России, переговоры могут продолжаться еще долго. Об этом журналистам сообщил старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин.
"Эти переговоры продолжаются", - сказал он, отказавшись вдаваться в детали.
По его словам, сторонники новых ограничений хотели бы обязать президента ввести новые санкции, законодательно закрепить ряд уже действующих, а также фактически запретить их отмену без одобрения обеих палат Конгресса.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Кардин не исключил, что новые санкции могут и не войти в обсуждаемый сейчас Сенатом законопроект, направленный против Ирана.
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