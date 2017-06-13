Сенат США пока не определился по вопросу новых санкций против РФ

Члены Сената Конгресса США пока так и не пришли к решению о том, какими должны быть новые санкции в отношении России, переговоры могут продолжаться еще долго. Об этом журналистам сообщил старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин

"Эти переговоры продолжаются", - сказал он, отказавшись вдаваться в детали.

По его словам, сторонники новых ограничений хотели бы обязать президента ввести новые санкции, законодательно закрепить ряд уже действующих, а также фактически запретить их отмену без одобрения обеих палат Конгресса.