Самолет ВВС Британии провел разведку у Калининградской области

Самолет британских Королевских ВВС провел разведывательный полет у северных границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. Разведку провел самолет RC-135W. Он подлетел к Калининградской области со стороны моря и около часа курсировал у побережья, передает «Интерфакс»

Также разведку провел самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 и самолет НАТО AWACS, который подлетел со стороны Польши.

Самолеты НАТО регулярно проводят разведку у российских границ на Балтике. Кроме того, в субботу к границам Калининградской области подлетали американские стратегические бомбардировщики В-1В и В-52Н.