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Медведев поздравил россиян с Днем России в Instagram

Медведев поздравил россиян с Днем России в Instagram
Фото:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских граждан с Днем России.
Свое поздравление российский премьер опубликовал на странице в социальной сети Instagram. "С Днем России!", — написал он под фотографией с четырьмя российским флагами на фоне сосен.
Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечают в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

С Днём России!

Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev)

Как вы собираетесь отпраздновать День России?
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12 июня Политика
Дмитрий Медведев
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