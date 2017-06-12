Медведев поздравил россиян с Днем России в Instagram

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских граждан с Днем России.

Свое поздравление российский премьер опубликовал на странице в социальной сети Instagram. "С Днем России!", — написал он под фотографией с четырьмя российским флагами на фоне сосен.

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечают в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

С Днём России! Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) Июн 12 2017 в 1:03 PDT