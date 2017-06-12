В Совфеде назвали абсурдным предложение Климкина создать систему оповещения о приезде россиян

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал идею главы украинского МИД Павла Климкина о создании системы, при которой граждане России должны будут заранее оповещать о своём намерении приехать на Украину. По его словам, действия киевского режима абсурдны и обернутся против самих украинцев. «Власть на Украине в своих действиях не просто глупая, а глупая на грани абсурда. На подобные вещи, думаю, нужно согласие российской стороны. Это же нельзя сделать просто потому, что они захотели. Такую идею технически очень сложно воплотить. К тому же среди приезжающих на Украину граждан России очень много этнических украинцев. На Украине у них остались родственники, они приезжают к себе на родину. Думаю, что это обернётся против самих украинцев», — подчеркнул он.

Цеков отметил, что Климкин делает громкие заявления, чтобы доказать лояльность режиму, при этом демонстрирует свою несостоятельность как политика.

«Мне кажется, что Климкин плохо себя чувствует на протяжении всех тех лет, что является министром иностранных дел Украины. Он делает различные заявления, которые вызывают иронию в самой стране и за её пределами. Климкин всё время подыгрывает националистам. Чтобы демонстрировать свою лояльность к ним, он придумывает дополнительные меры, чтобы выстраивать политику против России», — считает сенатор.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что необходимо создать систему, при которой граждане России будут обязаны заранее оповещать о своём намерении посетить Украину.