Лукашенко отметил значимость для Белоруссии дружбы с Россией

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным праздником - Днем России, - отметив стратегическую значимость партнерства двух стран. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее, - отметил Лукашенко. - Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян".

Белорусский лидер подчеркнул, что в Белоруссии "высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией". Эти отношения, по его словам, способствуют реализации "масштабных интеграционных проектов в интересах народов".