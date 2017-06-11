Заявления Госдепа о бойце ММА Мураде Амриеве является попыткой повлиять на Россию. Как заявили в руководстве Чечни, американцам пора прекращать "качать ситуацию" в нашей стране.

"Это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране. Амриев на пресс-конференции заявил, что его жизни в Чечне ничего не угрожает. Наши силовые структуры работают, опираясь исключительно на закон", - отметили в республике.

Представители региона заявили, что американцам следует тщательнее проявлять "великодушие демократии, от которого захлебывается кровью весь мир", в своей стране.

Напомним, что российский боец MMA Мурад Амриев был объявлен в розыск по запросу чеченских правоохранительных органов . Его обвиняют в использовании заведомо подложного паспорта. Задержанный на границе Амриев сбежал из брянской прокуратуры, затем был вновь задержан уже в Белоруссии и возвращен в РФ.

Отметим, что в ночь на 10 июня спортсмена отпустили, а после он сам дал пресс-конференцию и заявил, что никакой опасности для него и его родственников в Чечне нет.