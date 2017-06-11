Украинский президент Петр Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", а также отрывок стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".

"Раз уж он позволил себе такую вольницу и отнес слова Лермонтова к России и слова Пушкина к России, в которую вообще входила тогда Украина — ведь Украина тогда входила в Российскую империю, — то я бы их в полной мере (отнес) к самому Порошенко", — сказал РИА Новости Калашников.

"То, чего бы я очень хотел и желал страстно, и вижу это даже у тех украинцев, которые приезжают к нам, чтобы они наконец избавились от этой клики, которая сегодня возглавляет государство, которое называется еще пока Украина", — отметил депутат.

По его словам, украинские власти доведут до "прощай" с государством Украина, которое уже поделено на части. "Видимо, все к этому и придет", — добавил он.