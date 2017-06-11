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В ГД ответили Порошенко, который процитировал "Прощай, немытая Россия"
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников посоветовал президенту Украины Петру Порошенко вспомнить, что во время написания Михаилом Лермонтовым стихотворения "Прощай, немытая Россия" Украина входила в состав Российской империи.
Украинский президент Петр Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", а также отрывок стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".
"Раз уж он позволил себе такую вольницу и отнес слова Лермонтова к России и слова Пушкина к России, в которую вообще входила тогда Украина — ведь Украина тогда входила в Российскую империю, — то я бы их в полной мере (отнес) к самому Порошенко", — сказал РИА Новости Калашников.
"То, чего бы я очень хотел и желал страстно, и вижу это даже у тех украинцев, которые приезжают к нам, чтобы они наконец избавились от этой клики, которая сегодня возглавляет государство, которое называется еще пока Украина", — отметил депутат.
По его словам, украинские власти доведут до "прощай" с государством Украина, которое уже поделено на части. "Видимо, все к этому и придет", — добавил он.
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