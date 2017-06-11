Путин 12 июня вручит Государственные премии 2016 года

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 июня, примет участие в церемонии награждения Государственными премиями 2016 года, а также вручит паспорта юным гражданам в рамках проведения всероссийской акции "Мы - граждане России!" Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Традиционно в День России президент вручит Государственные премии 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности. Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в этом году стал писатель и общественный деятель Даниил Гранин . Президент России в порядке исключения вручил ее ранее, 3 июня, в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Позднее в этот день глава государства в торжественной обстановке вручит паспорта юным гражданам России в рамках проведения всероссийской акции "Мы - граждане России!" Участники церемонии - школьники, которые стали победителями и лауреатами конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличники учебы, дети, совершившие героический поступок, а также победители всероссийского конкурса "Мы - граждане России!"

Всероссийская акция "Мы - граждане России!" по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке была организована общественной организацией "Российское движение школьников" совместно с общественной организацией "Российский союз молодежи". Аналогичные мероприятия пройдут в этот день по всей стране.