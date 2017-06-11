Глава Ингушетии: у славян нет понятия ЛГБТ

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров прокомментировал реакцию западного сообщества на сообщения в СМИ о преследованиях геев в Чечне, передает RT.

"Если у Европы есть свои ценности — они не сегодня зародились… я думаю, что ЛГБТ еще тогда было. Это их традиционные вещи. Ни для Кавказа, ни для России, ни для славян в целом нет такого понятия. У нас не было такого никогда в традициях... Нам надо понять, что мы никогда не будем европейцами. По менталитету мы ими не будем. У нас из европейского только евроремонт", — сказал он.

Он также отметил, что не считает данную тему актуальной и выразил предположение о том, что вопросы по данной теме от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель являются постановкой.

Ранее СМИ писали, что Германия приняла первого покинувшего Чечню из-за преследований гомосексуалистов.