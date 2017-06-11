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Опрос: Более 60% американцев очень обеспокоены в связи с российским «вмешательством»
Более 60% американцев «всерьёз» обеспокоены в связи с делом о «вмешательстве» России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщают данные опроса, который провёл телеканал Fox News.
Исследование было направлено на выяснение проблем, стоящих перед США, которые «чрезвычайно» или «очень» беспокоят американцев.
Наибольшее беспокойство у граждан США вызывают правительственные траты (80%), ситуации с экономикой и инфраструктурой — по 75%.
Возможность военного конфликта с Северной Кореей «всерьёз» беспокоит 68% опрошенных, 67% — опасаются террористических атак, а 65% респондентов волнует рынок труда.
Наравне с российским «вмешательством» (61%) беспокойство вызывают климатические изменения (60%). При этом только 51% американцев волнуются из-за нелегальных мигрантов.
Опрос был проведён 21-23 мая.
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