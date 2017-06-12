Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

"Примите мои сердечные поздравления Вам и вашему народу по случаю национального праздника Дня России. Я верю, что отношения между нашими странами имеют давнюю историю, а дружеские традиции будут укрепляться и дальше в рамках совместных документов, которые были утверждены обеими сторонами, и воли обоих народов", — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Он также пожелал Путину успехов в "работе по построению могучей России".

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с Днем России.