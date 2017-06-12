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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Лидер Северной Кореи в телеграмме президенту России Владимиру Путину поздравил его и граждан России с национальным праздником, передает РИА "Новости".
"Примите мои сердечные поздравления Вам и вашему народу по случаю национального праздника Дня России. Я верю, что отношения между нашими странами имеют давнюю историю, а дружеские традиции будут укрепляться и дальше в рамках совместных документов, которые были утверждены обеими сторонами, и воли обоих народов", — говорится в тексте поздравительной телеграммы.
Он также пожелал Путину успехов в "работе по построению могучей России".
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с Днем России.
Как вы собираетесь отпраздновать День России?
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