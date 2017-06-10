В Крыму прокомментировали санкции в отношении немецкого политика за посещение полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в ходе беседы с RT прокомментировал введённые Киевом санкции в отношении немецкого политика Вилли Виммера. По его словам, запрет на въезд на территорию Украины – это не та мера, которой можно кого-либо напугать.

«Киев лишний раз показал лицо режима, делая такие шаги. Но, думаю, политик такого уровня даже не обратит внимания на эти санкции. На его политической и общественной жизни это не скажется, поскольку сегодня Киев – это не то государство, которое является центром политической жизни ЕС , несмотря на то, что постоянно идёт декларирование о построении великого европейского будущего», — рассказал он.

Ганжара подчеркнул, что методы Киева не новы и не могут вызывать ничего, кроме порицания.

«Такие действия вызывают лишь негативную оценку, как в европейском сообществе, так со стороны населения Украины», — считает депутат.