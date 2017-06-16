Путин: встречу с Трампом не торопим

"Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это", - ответил Путин на вопрос Стоуна.

Президент подчеркнул, что Трампу еще необходимо выстроить отношения с собственными ведомствами, а также с демократами и республиканцами.

"Когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим", - добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин похвалил Трампа за грамотную избирательную кампанию.

В России четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" 19–22 июня покажет Первый канал.