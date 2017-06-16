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Путин: встречу с Трампом не торопим
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет торопить встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime, передает РИА "Новости".
"Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это", - ответил Путин на вопрос Стоуна.
Президент подчеркнул, что Трампу еще необходимо выстроить отношения с собственными ведомствами, а также с демократами и республиканцами.
"Когда администрация будет готова к практической работе, мы немедленно ответим", - добавил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин похвалил Трампа за грамотную избирательную кампанию.
В России четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" 19–22 июня покажет Первый канал.
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