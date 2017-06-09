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Transparency International ответила Поклонской на обвинения во лжи
В Transparency International отказались удалять с сайта расследование, в котором говорится, что Наталья Поклонская владеет незадекларированной квартирой в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пиар-отдела организации Глеба Гавриша.
«Нет, извиняться мы не будем. Во-первых, мы отрицаем обвинение в подделке документов, мы не подделывали документы, это первое. Второе, тот документ, который использован в нашем расследовании, это выписка из украинского госреестра прав на недвижимое имущество […]Мы не знаем, что за документы выложила госпожа Поклонская», - заявил Гавриша.
Гавриша добавил, что на настоящий момент у организации нет причин удалять материалы с сайта. В расследовании Transparency International Russia говорится, что депутат Госдумы, а ранее прокурор Крыма Наталья Поклонская четыре раза не указала в своей декларации квартиру площадь 29,9 квадратных метров. Согласно информации сотрудников организации, собственность оформлена на Наталью Владимировну Дубровскую. По данным из интернета, Дубровская – это девичья фамилия Поклонской, однако в расследовании отмечается, что официального подтверждения этим данным нет. 9 июня Поклонская продемонстрировала документы, которые ей, по словам депутата, передала собственница жилья. В них говорится, что женщина, на чьё имя записана квартира, на 6 лет старше Поклонской. Парламентарий обещала устроить серию проверок «на коррупцию» в отношении Transparency International Russia и отправить сотрудников организации «заниматься их делом – пилить дрова».
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