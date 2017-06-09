Transparency International ответила Поклонской на обвинения во лжи

В Transparency International отказались удалять с сайта расследование, в котором говорится, что Наталья Поклонская владеет незадекларированной квартирой в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пиар-отдела организации Глеба Гавриша.

«Нет, извиняться мы не будем. Во-первых, мы отрицаем обвинение в подделке документов, мы не подделывали документы, это первое. Второе, тот документ, который использован в нашем расследовании, это выписка из украинского госреестра прав на недвижимое имущество […]Мы не знаем, что за документы выложила госпожа Поклонская», - заявил Гавриша.