Первый канал покажет фильм Стоуна о Путине 19-22 июня

Первый канал покажет четырехсерийный документальный фильм режиссера Оливера Стоуна , снятый на основе серии бесед с президентом России Владимиром Путиным , с 19 по 22 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"Фильм будет показан 19-22 июня в 21:30", - сообщили на Первом канале, уточнив, что лента будет озаглавлена "Путин" (английская версия - The Putin Interviews).

Премьера в США

Для американской аудитории фильм будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня. Как сообщили ранее представители этого телеканала, Оливер Стоун и работающий с ним на протяжении многих лет продюсер Фернандо Суличин в течение двух лет взяли более десятка интервью у президента России, последний раз - в феврале нынешнего года, причем "ни одна из тем не была запретной".

В интервью президент России изложил свою оценку нынешнего состояния российско-американских отношений, затронул вопрос о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Бушем, Обамой и Трампом, ответил на вопрос о деле Сноудена. Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в частности о пути к посту президента России и о сроках пребывания на этом посту.

Кульминация карьеры Стоуна

"Интервью с Путиным" - это четырехчасовая яркая кульминация моей странной жизни американского кинематографиста", - отметил Стоун в материале, размещенном в Facebook.