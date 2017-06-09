Пентагон сообщил о перехвате КС-135 российским самолетом над Балтикой

«Это был самолет КС-135, он принимал участие в учениях Baltops. Был перехват российским самолетом. Это был обычный и безопасный перехват, каких происходит много», — заявил Дэвис.

Дэвис добавил, что инцидент не вызвал беспокойства у американских властей. 6 июня российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем бомбардировщик В-52 ВВС США, отправлявшийся в Европу для участия в учениях Североатлантического альянса