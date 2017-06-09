Transparency International ответила Поклонской на обвинения во лжи

Организация Transparency International не будет удалять с сайта сообщение о том, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская якобы обладает незадекларированной квартирой в Донецке. В организации заявили, что уверены в своем расследовании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пиар-отдела организации Глеба Гавриша.

Ранее Поклонская показала документы, которые ей передала собственница квартиры. Поклонская отметила, что Дубровская, на чье имя оформлена квартира, старше ее на 6 лет.