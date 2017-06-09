Депутаты хотят ограничить количество животных в квартире

«У нас появляется подзаконный акт после принятия закона, это нормы содержания животных, которые должны будут разработать ветеринарные службы. Должен быть на животных установлен норматив по площади, который необходим ему для нормальных условий содержания и который позволит определить предельную численность животных, которых человек сможет содержать в своем жилом помещении», — заявил Панов.

Второе чтение законопроекта об ответственном обращении с животными состоится 14 июня. Первое чтение прошло в 2011 году. В течение шести лет комитет принимал поправки к законопроекту. Предполагается, что, согласно поправкам, будет запрещено выставлять на публичное обозрение животных в местах общественного питания. Также будет запрещено использовать препараты для стимуляции или успокоения животных, задействованных в культурно-зрелищных мероприятиях.