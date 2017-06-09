Гражданская война в Сирии фактически остановлена, заявили в Генштабе

"Кардинально в лучшую сторону изменилась ситуация после подписания 4 мая 2017 года в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", — сказал он.

Рудской отметил, что население возвращается в освобожденные города и населенные пункты, активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой каналы системы орошения сельскохозяйственных угодий.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.