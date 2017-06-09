Семья Мартенсов с десятью детьми, которая в декабре 2016 года переехала в Новосибирскую область из Германии, спасаясь от уроков секс-воспитания в немецких школах, но уже в феврале вернулась обратно, опять возвращается в Россию.

Первым в Россию вернулся 9 июня глава семьи Евгений Мартенс . Мужчина транзитом через Москву направится в Ставрополь, где планирует согласовать условия переезда в регион своей супруги Луизы и детей, сообщает портал VN.ru.

После переезда из Германии в конце 2016 года семья Мартенс поселилась в селе Кыштовка на севере Новосибирской области, планируя заняться фермерством. Однако неожиданно для всех уже через два месяца Мартенсы собрали вещи и вернулись обратно в Германию.

Причина их внезапного отъезда долгое время оставалась тайной. В итоге друг семьи Мартенсов австрийский правозащитник Гарри Мурей рассказал, что в феврале один из детей попал в больницу с переломом ключицы в результате падения, и медики сообщили об этом в правоохранительные органы . Сотрудники полиции, действуя по инструкции, начали выяснять у взрослых членов семьи обстоятельства травмы. Глава семьи испугался, что у него отнимут ребенка, и принял решение уехать.

Впрочем, в Германии "секс-беженцы", которым пришлось жить всем вместе в квартире матери Луизы Мартенс , опять начала подвергаться травле. В итоге семья получила приглашение от помощника Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Владимира Полубояренко, который разместил в социальных сетях приглашение Мартенсам снова вернуться в Россию и на этот раз поселиться в Ставрополе. Семье здесь обещан большой дом со всеми удобствами.

Администрация Ставрополья уже перевели в бюджет Новосибирской области 150 тысяч рублей, которые ранее власти выплатили Мартенсам на детей в качестве подъемных.