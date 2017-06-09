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Крым получит почти 42 млн рублей на борьбу с градом
Правительство России выделит 41,8 млн руб. Крыму и Севастополю на организацию защиты от градобития. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В распоряжении кабмина уточняется, что деньги пойдут на "организацию противоградовой защиты на площади 150 тыс. га и снижение ущерба в сельском хозяйстве от градобития".
Средства получит Росгидромет из резервного фонда правительства в рамках субсидий Крыму и Севастополю по программе "Охрана окружающей среды".
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