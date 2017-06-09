Крым получит почти 42 млн рублей на борьбу с градом

Правительство России выделит 41,8 млн руб. Крыму и Севастополю на организацию защиты от градобития. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В распоряжении кабмина уточняется, что деньги пойдут на "организацию противоградовой защиты на площади 150 тыс. га и снижение ущерба в сельском хозяйстве от градобития".