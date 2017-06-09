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Путин: ИГ готовит планы по дестабилизации в Центральной Азии
Президент России Владимир Путин заявил, что запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России.
Он также сообщил, что расследование теракта в Петербурге подтвердило существование ячеек организации в странах ШОС.
"В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России", — сказал Путин на заседании лидеров стран ШОС в Астане.
"Нужно укреплять координацию спецслужб организации (ШОС- ред.), в том числе, по линии региональной антитеррористической структуры", — добавил Путин.
Ранее сообщалось, что Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Кыргызстане новейшими вооружениями, чтобы воспрепятстовать переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. С этой же целью, отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, оказывается помощь вооруженным силам центральноазиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей.
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