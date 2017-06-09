Захарова поблагодарила за ошибку на баннере с логотипом МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство не имеет отношения к изготовлению баннера с опечаткой – лишней буквой «и» в слове «российский». Об этом она написала на своей странице в Facebook

Речь идет о плакате, на фоне которого 8 июня Захарова провела брифинг во Владивостоке.

«Хотелось бы от всей души поблагодарить исполнителей одноразового баннера с логотипом МИДа для брифинга во Владивостоке, добавивших Министерству дополнительную букву «и». Ни к организаторам форума во Владивостоке, ни к Пресс-службе МИД эта «находка» отношения не имеет - отличилась частная контора», - рассказала представитель ведомства.

Захарова отметила, что не заметила ошибки во время брифинга, так как «шрифт надписи очень мелкий, издали не видно». «Исполнители этого шедевра вчера вечером уже позвонили, посыпали голову пеплом, извинились, убиваются-раскаиваются. Что делать, как думаете? Понять и простить?» - спросила она у своих подписчиков. Захарова подчеркнула, что деньги за работу эта компания не получит.