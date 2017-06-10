Чиновники сдадут экзамен на профпригодность

Чиновники и представители госкорпораций, участвующие в реализации важных проектов, до конца июня обязаны сдать экзамен по проектному управлению, который определит их профессиональную пригодность. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олега Билева.

Отмечается, что экзамен будет проходить в виде тестирования письменно или в электронной форме. Для тех, кто его не сдаст, предусмотрена пересдача. Если не получится и во второй раз, то может быть поднят вопрос о дальнейшем участии в проекте.

Программа экзамена будет отличаться для руководителей и чиновников низшего звена. Первым придется сдать углубленную программу, а вторым будет достаточно сдать только базовую программу.