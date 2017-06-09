CNN: Коми заявил на слушаниях, что встреч Сешнса с Кисляком могло быть три, а не две

По сведениям его источников, в пользу того, что третья встреча могла иметь место, говорит информация, которой якобы обменивались некие российские должностные лица. Коми ознакомил с ней законодателей во время той части слушаний, которая проходила в закрытом режиме. До этого Коми выступал в спецкомитете публично.

По этой причине представители Демократической партии в Конгрессе потребовали отстранить главу минюста от участия в каких-либо действиях по расследованиям, касающимся утверждений о связях между Трампом и Россией.

Демократы и близкие к ним американские СМИ стараются раздуть скандал вокруг якобы имевшего место российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И он сам, и Россия не раз опровергали это.