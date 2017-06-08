Госдеп назвал пропагандой заявления РФ о хакерских атаках с территории США

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в четверг назвала "пропагандой" заявления властей РФ о почти ежедневных хакерских атаках с территории США.

"Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда. Больше сказать нечего", — заявила Науэрт на брифинге.