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Госдеп назвал пропагандой заявления РФ о хакерских атаках с территории США
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в четверг назвала "пропагандой" заявления властей РФ о почти ежедневных хакерских атаках с территории США.
"Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда. Больше сказать нечего", — заявила Науэрт на брифинге.
Ранее в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что хакерские атаки на Россию с территории США фиксируются ежедневно.
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