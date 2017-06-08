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Путин заявил, что в США меняются президенты, но не политика

Путин дал оценку американской политике
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Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что политика в США остаётся неизменной, несмотря на смену лидеров в стране.
«При этом вот что любопытно — президенты в вашей стране меняются, а политика нет», — заявил Путин.
Ранее Оливер Стоун заявил о желании повлиять с помощью фильма о Путине на отношения России и США.
Политика
Оливер Стоун Владимир Путин
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