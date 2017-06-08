Судовладелец рассказал детали маршрута лайнера «Генерал Ватутин»

Лайнер «Генерал Ватутин» не заходил во время следования в территориальные воды Украины. Об этом сообщил представитель судовладельческой компании Skypoint Александр Сахаров

По его словам, купля-продажа судна у кипрской компании произошла в Молдавии, информирует РИА Новости

«Лайнер вышел из молдавского порта Джурджулешты, регистром судна изначально было предписано движение до Ростова-на-Дону, захода в территориальные воды Украины не было. Мы двигались по международной реке Дунай, а дальше по нейтральным водам судно двигалось до Российской Федерации», — сообщил Сахаров.

Ранее стало известно, что лайнер «Генерал Ватутин» прибыл в Ростов-на-Дону.

Сообщалось, что «Генерал Ватутин» будет проводить речные круизы в России в 2018 году.