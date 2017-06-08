В Госдуме предлагают вернуть смертную казнь

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предлагает дать судам право выносить смертный приговор террористам, но с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на высшую меру наказания.

Как передает РИА Новости, по мнению Пискарева, на этот счет он хочет посоветоваться с экспертами, в том числе с известными адвокатами.

По мнению депутата, Европа тоже рано или поздно придет к пониманию, что высшей мерой наказания является не пожизненное заключение, а смертная казнь.

По его словам, надо дать российским судам возможность выносить смертные приговоры с отсрочкой их исполнений до той поры, когда политическая ситуация изменится.