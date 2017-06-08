Песков пожаловался на американских хакеров: каждый день атакуют Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что американские хакеры ежедневно пытаются взломать сайты российских государственных органов, в том числе и президента России.

На уточняющий вопрос журналистов о том, имеют ли к этим атакам отношение американские спецслужбы, Песков заявил, что его не совсем правильно поняли.

«Это я говорю про территорию США. Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон», - заявил он.

Песков добавил, что совершение хакерских атак с территории какой-либо страны еще не говорят о том, что за ними стоит государство.

Вчера в МИД России рассказали о том, что американские спецслужбы угрожали Москве массированными хакерскими атаками, при этом нанеся серьезный удар по важнейшим объектам инфраструктуры в РФ.

При этом отмечается, что 28 процентов всех атак на российские ресурсы производятся с территории США.