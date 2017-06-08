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В МИД рассказали о почти бросившем курить Лаврове
Министр иностранных дел Сергей Лавров сократил число выкуриваемых сигарет до одной-двух в день. Об этом в четверг, 8 июня, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Она признала, что дипломат действительно был заядлым курильщиком, но в настоящее время не испытывает тяги к сигаретам. «Это в большей степени осталось традицией, нежели ежедневной необходимостью», — отметила Захарова.
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