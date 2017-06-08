СМИ узнали о ключевой теме президентской кампании 2018 года

Российские чиновники планируют встроить молодежь в президентскую кампанию 2018 года с организацией концертов, форумов и различных фестивалей. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к администрации президента

Эксперты издания полагают, что такой шаг необходим для повышения явки и отвлечения молодых от протестов. Вместо этого им предложат обсудить вопросы качественного образования, первого найма, трудоустройства, кредитов, цифровой экономики и безопасности.

В российском Кремле пока не прокомментировали данное сообщение.