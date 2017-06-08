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СМИ узнали о ключевой теме президентской кампании 2018 года
Фото: 360tv.ru
Российские чиновники планируют встроить молодежь в президентскую кампанию 2018 года с организацией концертов, форумов и различных фестивалей. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к администрации президента.
Эксперты издания полагают, что такой шаг необходим для повышения явки и отвлечения молодых от протестов. Вместо этого им предложат обсудить вопросы качественного образования, первого найма, трудоустройства, кредитов, цифровой экономики и безопасности.
В настоящее время готовится большой объем социологических исследований, связанных с молодежью. В свою очередь гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров подтвердил «Ведомостям» эту информацию, а глава ФОМа Александр Ослон — не подтвердил и не опроверг.
В российском Кремле пока не прокомментировали данное сообщение.
Ранее ЦИК объявил сроки начала президентской кампании в России. Ранее Госдума утвердила в третьем чтении поправки, предполагающие перенесение выборов на День воссоединения с Крымом.
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