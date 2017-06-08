В Пентагоне заявили, что Россия представляет угрозу силам ПРО США

И.о. помощника министра обороны США Тодд Харви заявил, что Россия не угрожает силам ПРО США на американской территории, но представляет опасность для них в других регионах.

На слушаниях в конгрессе он заверил, что США за последние полвека "обеспечили стратегическую стабильность в плане безопасности сил (ПРО) на своей территории".

"Что же касается наших сил в региональном контексте, Россия представляет угрозу для них. И у нас есть не только право, но и обязанность обеспечивать защиту этих сил", — сказал он.