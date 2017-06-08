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В Пентагоне заявили, что Россия представляет угрозу силам ПРО США
И.о. помощника министра обороны США Тодд Харви заявил, что Россия не угрожает силам ПРО США на американской территории, но представляет опасность для них в других регионах.
На слушаниях в конгрессе он заверил, что США за последние полвека "обеспечили стратегическую стабильность в плане безопасности сил (ПРО) на своей территории".
"Что же касается наших сил в региональном контексте, Россия представляет угрозу для них. И у нас есть не только право, но и обязанность обеспечивать защиту этих сил", — сказал он.
Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.
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