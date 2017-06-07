Западные СМИ: фильм Стоуна о Путине — политическое интервью на манер триллера

Первые эпизоды документального сериала Оливера Стоуна «Интервью с Путиным » вызвали смешанную реакцию у журналистов западных СМИ. Некоторые сразу окрестили картину «пропагандой» за её «льстивый тон», другие в очередной раз обвинили российского лидера в «шовинизме». Однако нашлись и те, кто заметил в фильме «много житейской мудрости а-ля Путин» на фоне впечатляющего монтажа и режиссёрской работы. Новый документальный сериал американского режиссёра Оливера Стоуна под названием «Интервью с Путиным» нашёл у западных журналистов неоднозначный отклик. Получив доступ к первым двум сериям ленты, к примеру, американский портал Deadline сходу окрестил картину «тяжеловесной, корявой пропагандой, которая была бы страшна, не будь она столь очевидна и глупа». Показанные журналистам фрагменты «Интервью с Путиным» уже начали получать негативные отзывы из-за «очевидно льстивого тона», заявил Newsweek

Зато французский Le blog TV News отметил «размах» картины, которая напоминает «Интервью с Никсоном» — серию отснятых бесед журналиста Дэвида Фроста и бывшего президента США Ричарда Никсона , показанных ровно 40 лет назад, в 1977 году». Но на этот раз в фильме Оливера Стоуна журнал Le Point узрел ещё и «фирменный почерк» американского канала Showtime, «который может поставить политическое интервью на манер триллера». А монтаж и тревожная музыка и вовсе заставили издание сравнить кино с нашумевшими сериалами «Родина» и «Карточный домик».

По мнению австрийской газеты Kronen Zeitung, автору фильма удалось раскрыть в главе Кремля образ «остроумного мачо». «В привычной для себя манере Путин всеми силами старался казаться в этом телешоу мужественным и сильным». В тон австрийцам немецкий Bild описывает, как «неубиваемый» российский президент рассказал о совершённых на него покушениях.

Однако на фоне подчёркнутой мужественности Владимира Путина западные журналисты заметили и неприкрытый «шовинизм». Как утверждает всё та же Kronen Zeitung, российский лидер позволил себе намекнуть, что женщины — капризные существа, у которых бывают «плохие дни», а у него их нет. Так что «искренние высказывания» президента, вероятно, могут «расстроить, помимо прочих, женщин и ЛГБТ-активистов», приходит к выводу The Washington Times.

«То, что мы видим в «Интервью с Путиным», — это не просто одна из попыток выходящего в тираж режиссёра снискать расположение политического тяжеловеса. На более глубоком уровне это лакмусовая бумажка для всех (фальшивых. — RT) левых, подобных Стоуну, чьи безусловные инстинкты берут верх над сочувствием к исторически маргинализированным группам (в данном случае женщинам и ЛГБТ-сообществам. — RT)», — возмутился Salon.

The Hollywood Reporter решили, что, хотя обычно с Оливером Стоуном очень трудно сопоставить такие эпитеты, как «притворно застенчивый» и «кокетливый», после просмотра двух первых серий «Интервью с Путиным» на ум приходят именно они. Такое впечатление, что первая часть фильма — это осторожная «закладка фундамента»; тогда, возможно, во второй, которую ещё никто не видел, режиссёр и по совместительству интервьюер начнёт агрессивно докапываться до истины, взяв измором «ветерана КГБ с холодными глазами». Пока же Стоун не добился «хороших и искренних ответов» на «безнаказанно заданные» вопросы — зачастую в ответ он слышит «сексистские или гомофобные — и всегда вымученные — шутки».

Как замечает Variety, всё «Интервью с Путиным» подчас сильно напоминает «фарс». «Любите вы Стоуна и Путина или ненавидите их — людей, чья идеология и репутация их опережает, — они оба настолько неординарны, что их взаимоотношения носят лёгкий балаганный оттенок». И если сам режиссёр иногда прибегает к «фиглярству» перед камерами, то российский лидер проявляет «железную сдержанность» и «некий мертвящий шарм, который можно заметить во время его публичных выступлений».