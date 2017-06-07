Поклонская назвала заявление Transparency о квартире в Донецке «наглой ложью»

Депутат Госдумы , экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала «наглой ложью» информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке.

«Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией "пилят" расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь. Все мое имущество журналисты увидели, пояснения получили. А вот сами общественники на призыв показать, где они живут, так и не отозвались. Не кажется подозрительным?», — заявила RNS Поклонская.

«Фамилию Поклонская я взяла еще в 2004 году. Кто и на кого регистрировал собственность в Донецке (если она вообще существует) в 2010-м, разберется прокуратура по моему запросу», — сказала депутат.

Ранее Transparency International Russia сообщила, что депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская может владеть незадекларированной квартирой в Донецке площадью 29,9 кв м. В расследовании организации указано, что квартира на улице Римского-Корсакова зарегистрированная на Наталью Владимировну Дубровскую , дата рождения которого, зашифрованная в РНОКПП (украинский аналог ИНН), совпадает с датой рождения Поклонской — 18 марта 1980 года. Transparency International Russia уточняет, что нет официальных подтверждений того, что девичья фамилия Поклонской — Дубровская.

Transparency International Russia отправила заявления председателю Госдумы Вячеславу Володину и в Администрацию президента России с просьбой проверить достоверность сведений о доходах и имуществе Поклонской. «Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы», — говорится в расследовании.