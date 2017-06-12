В России выросло число патриотов

По состоянию на июнь 2017 года патриотами считают себя 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) . При этом в 2006 году таковых было лишь 57%, сообщается на сайте ФОМ.

Не считают себя патриотами 16% опрошенных (в марте 2017 года было 17%, в 2006 году – 30%).

Чаще всего считают себя патриотами люди с доходом от 20 тыс. рублей, среднего возраста (31-45 лет), с высшим образованием и жители ЮФО.

Самые непатриотичные – те, кто недоволен работой президента Владимира Путина , у кого нет дохода или очень низкий (менее 8 тыс. рублей), у кого среднее общее образование и ниже и жители Уральского ФО.

Ничего предосудительного в том, чтобы публично называть себя патриотами, не видит 59% россиян, 35% считает, что демонстрация своего патриотизма – это «некрасиво».

По мнению опрошенных, патриотом своей страны не может быть человек, который равнодушен к своей природе (так считают 73% ответивших), старается избежать службы в армии (68%), не знает историю страны (65%), уезжает работать за границу (48%).

Почти три четверти, 71% опрошенных, считают, что быть или не быть патриотом – личное дело каждого, а не обязанность.