Путин рассказал, как бы повел себя с геем в душе

В СМИ попадают все больше отрывков интервью Владимира Путина , которое он дал знаменитому режиссеру Оливеру Стоуну . Как это часто и бывает, не обошлось без вопросов о положении сексуальных меньшинств в России.

Режиссер не удержался и задал Путину довольно провокационный вопрос: как бы повел себя президент, если бы оказался в одном душе с геем на подводной лодке.

Путин заявил, что не стал бы провоцировать представителя секс-меньшинств и попросту не пошел бы с ним в душ.

«Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо», - пошутил президент.

Стоун также поинтересовался, не считает ли президент российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних дискриминационным.

В свою очередь глава государства заявил, что геев в России никто не притесняет.

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