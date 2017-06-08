Путин пошутил над опаздывающей делегацией Китая на встрече с Си Цзиньпином

«Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров. Путин пошутил с сидящим напротив Си: Один боец!» — написал он в своём Twitter.

Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров.

Путин пошутил с сидящим напротив Си: Один боец! pic.twitter.com/CFJwbO2zPJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

14 мая Путин перед встречей с Си Цзиньпином в Китае сыграл на рояле.