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Путин пошутил над опаздывающей делегацией Китая на встрече с Си Цзиньпином

Путин пошутил на встрече с Си Цзиньпином
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Президент России Владимир Путин перед началом встречи с главой КНР Си Цзиньпином пошутил над опаздывающей китайской делегацией. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
«Китайская делегация задержалась по дороге в зал переговоров. Путин пошутил с сидящим напротив Си: Один боец!» — написал он в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
14 мая Путин перед встречей с Си Цзиньпином в Китае сыграл на рояле.
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