Госдума досрочно прекратила полномочия депутата М.Сафина

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сафина Марата Мубиновича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия», 26 мая 2017 г. на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», - говорится в тексте проекта постановления.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее сообщалось, что М.Сафин принял решение об отказе от мандата депутата Госдумы. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил журналистам, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил М.Сафину стать его советником по вопросам спорта на общественных началах. Спортсмен в свою очередь заявил, что принял данное предложение.

М.Сафин - известный российский теннисист, заслуженный мастер спорта России. Являлся депутатом Госдумы с 2011 г.