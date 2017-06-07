Главные события у вас в почте
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
Фото: © EPA/YURI KOCHETKOV / POOL
Президент России Владимир Путин полагает, что американская система противоракетной обороны не обеспечивает защиту всей территории США. Такую точку зрения, как сообщило во вторник американское агентство Bloomberg, глава российского государства выразил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
Журналисты Bloomberg ознакомились с фрагментами фильма Стоуна, снятого на основе серии бесед с Путиным. "На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединенных Штатов", - приводит агентство слова Путина на английском языке.
Полностью документальная лента Стоуна будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS).
Ранее Showtime опубликовал отрывок из фильма. В нем Путин отметил, что открытого и масштабного вооруженного конфликта между Россией и США не пережил бы никто. "Я думаю, что никто бы не пережил", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, удалось ли, по его мнению, США взять верх, если бы противостояние между Москвой и Вашингтоном перешло в горячую военную фазу.
Оставить комментарий