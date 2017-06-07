Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США

Журналисты Bloomberg ознакомились с фрагментами фильма Стоуна, снятого на основе серии бесед с Путиным. "На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединенных Штатов", - приводит агентство слова Путина на английском языке.

Полностью документальная лента Стоуна будет показана 12-15 июня на кабельном канале Showtime (подразделение компании CBS ).

Ранее Showtime опубликовал отрывок из фильма. В нем Путин отметил, что открытого и масштабного вооруженного конфликта между Россией и США не пережил бы никто. "Я думаю, что никто бы не пережил", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о том, удалось ли, по его мнению, США взять верх, если бы противостояние между Москвой и Вашингтоном перешло в горячую военную фазу.