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Путин рассказал о «дырах» в ПРО США
Фото: © EPA/YURI KOCHETKOV / POOL
В интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин заявил, что система противоракетной обороны США не способна защитить всю территорию страны.
На сегодняшний день ракетный щит не способен защитить всю территорию США , - заявил президент, слова которого приводит Bloomberg .
Четырехсерийный документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир на телеканале Showtime 12-15 июня.
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