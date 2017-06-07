Горбачев рассказал о резавшем вены Ельцине

Бывший главный редактор журнала "Огонек" раскрыл необычные подробности жизни первого президента России Бориса Ельцина . По некоторым данным, политик хотел свести счеты с жизнью.

Коротич узнал о роисшествии от первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева . Политик позвонил ему, когда журналист изучал мемуары Ельцина "Исповедь от первого лица".

Книгу Коротичу презентовали лично президент России и автор Валентин Юмашев . "И тут мне позвонил Горбачев: Ельцин сумасшедший, он себе вены резал. Надо его так размазать, чтобы он не поднялся", – цитирует журналиста сайт "Комсомольская правда".

По словам Коротича, разговор состоялся в эпоху прямого противостояния Ельцина и Горбачева незадолго до развала СССР. "Стало ясно: пора сматывать удочки. Между двумя жерновами оказаться – извините. Я понимал, что Ельцин что-то предпримет, и то, что Горбачев уже отработал", – рассказал журналист.