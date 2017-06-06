«Генерал Ватутин» прошел в РФ пограничный контроль

Корабль «Генерал Ватутин» прошел российский пограничный контроль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

«Теплоход «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль. Через 40 минут начнется лоцманская проводка теплохода к выходу в Азовское море», - заявил Кравченко.

6 июня круизный лайнер «Генерал Ватутин» изменил курс и, вместо того, чтобы зайти в порт Одессы, направился в Ростов-на-Дону. Ранее сообщалось, что агент судна, подававший заявку на Ростов-на-Дону, заявку отозвал. Ранее лайнером владела компания «Червона Рута», однако судно было продано в 2013 году. Корабль находится в России на законных основаниях. 1 июня судно вышло из Киева по так называемому «горящему туру». Корабль следует под флагом Белиза.