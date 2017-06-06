Названа страна, не вернувшая России долг в $1 млрд

Страной, которая не смогла вернуть России один миллиард долларов, является Венесуэла. Об этом сообщили в Счетной палате.

Сегодня обсуждались правительственные поправки в текущий бюджет, которые подразумевают сокращение поступлений от экспортных кредитов на общую сумму в 53,9 млрд рублей. Таким образом, Венесуэла не вернула российской стороне порядка 950 млн долларов.

Осенью минувшего года стало известно, что РФ и Венесуэла пришли к соглашению о реструктуризации долга на 2,84 млрд долларов. Тогда Кремль позволил латиноамериканскому партнеру отложить выплаты в размере 530 млн долларов до 2019–2021 годов.

Напомним, что в 2011 году Россия дала Каракасу кредит размером 4 млрд долларов.