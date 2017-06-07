Путин предупредил о последствиях войны с США

Масштабного вооруженного противостояния между Россией и США не пережил бы никто. Об этом заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент Владимир Путин

"Я думаю, что никто бы не пережил", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, удалось ли бы США победить, если бы началась фаза "горячей" войны.

На вопрос режиссера, есть ли надежда на изменения состояния отношений со Штатами после выборов, на которых победил Дональд Трамп , Владимир Путин ответил с улыбкой: "Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

Анонс с очередным отрывком из фильма сегодня опубликован на сервисе Youtube телеканалом "Шоутайм". Напомним, что документальная лента будет показана 12-15 июня.