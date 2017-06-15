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WP: спецпрокурор по делу о "вмешательстве" России ведет расследование против Трампа
Специальный прокурор по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США Роберт Мюллер ведет расследование в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
В мае Трамп уволил директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, который вел расследование на предмет возможных контактов Трампа с властями России.
После этого в СМИ появились утечки с предположениями о том, что Трамп пытался давить на Коми и на расследования, которые он проводил. Однако на слушаниях в сенате Коми не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию и заявил, что этим должен заниматься специальный прокурор.
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