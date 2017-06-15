В мае Трамп уволил директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, который вел расследование на предмет возможных контактов Трампа с властями России.

После этого в СМИ появились утечки с предположениями о том, что Трамп пытался давить на Коми и на расследования, которые он проводил. Однако на слушаниях в сенате Коми не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию и заявил, что этим должен заниматься специальный прокурор.