Коми приглашен в качестве свидетеля на слушания в комитете по разведке сената США , где ведется одно из расследований о приписываемом России влиянии на американские выборы, а также о якобы имевшем место сговоре между Москвой и предвыборным штабом Трампа . Напомним, в Кремле и МИД РФ неоднократно отвергали эти бездоказательные инсинуации.

Главный вопрос

Коми уже больше года находится в эпицентре политических разборок в США и его выступления в американской столице ждут, как судного дня. Один из ключевых вопросов, на которые экс-директор должен дать ответ: Пытался ли президент оказать давление на ФБР и помешать расследованию по России? Хотя бюро является частью исполнительной ветви власти, его деятельность принято считать независящей от указаний Белого дома, а попытка давления на него может быть интерпретирована как препятствие правосудию и злоупотребление служебными полномочиями.

Ранее в СМИ появились утечки о том, что отдельные высказывания Трампа в беседах с Коми можно интерпретировать как попытки такого давления. В Белом доме тогда заявили, что такая версия не является "ни правдивым, ни аккуратным" изложением контактов между президентом и директором ФБР.

Ответ на указанный вопрос очень важен. Ведь пока все попытки демократов подорвать легитимность Трампа основывались на инсинуациях о его сговоре с Россией и вмешательстве последней в выборы в США. Существенной фактуры по этим нападкам пока опубликовано не было. Но если выяснится, что Трамп пытался препятствовать расследованию ФБР, это может стать новой и самостоятельной линей для атаки оппозиции на президента. Звучит иронично, но президент может дорого поплатиться за попытку прекратить следствие по преступлению ("сговору с Россией"), которого он, вероятно, даже не совершал.

Все записано

В среду, за день до слушаний, в СМИ появился письменный текст заявления, которое Коми намерен зачитать сенаторам. Согласно документу, он трижды лично встречался с Дональдом Трампом и шесть раз говорил с ним по телефону.

Первая встреча была 6 января, когда директор ФБР и руководители других американских спецслужб провели для Трампа брифинг о выводах разведсообщества о приписываемом России вмешательстве в выборы в США. После этого директор ФБР остался с избранным президентом тет-а-тет и доложил ему о скандальном досье, подготовленном экс-агентом британской разведки и позже опубликованном американской прессой. В том числе утверждалось, что ФСБ России располагает данными о непристойных забавах Трампа с женщинами легкого поведения в одной из гостиниц в Москве. Спецслужбы США позже посчитали это досье в основном недостоверным, однако его публикация вызвала резонанс.

Как только брифинг закончился, Коми прямо в служебном автомобиле "сел за ноутбук и письменно изложил содержание" разговора с Трампом. По его словам, в дальнейшем он записывал содержание каждой встречи с новым президентом, хотя при Бараке Обаме этого не практиковал. Он также знакомил коллег со своими записями.

"Честная лояльность"

Из записей Коми следует, что во время обеда один на один в Белом доме 27 января, уже после инаугурации, президент интересовался, хочет ли директор ФБР остаться на своем месте. Глава спецслужбы расценил это как попытку Трампа вынудить его попросить о сохранении должности. Коми подтвердил заинтересованность в работе в ФБР, но предупредил, что "с политической точки зрения не стоит ни на чьей стороне", а потому "на него нельзя положиться в том смысле, который обычно подразумевают политики". Он пообещал президенту "всегда говорить правду". Трамп на это заметил: "Мне нужна лояльность, я жду лояльности". Директор ФБР на это никак не отреагировал, после чего, как следует из записей, "воцарилась неловкая тишина".

Коми пояснял главе государства, что считает необходимым сохранять независимость минюста США и ФБР от Белого дома, но тот вновь сказал: "Мне нужна лояльность". "Вы всегда можете рассчитывать на мою честность", - ответил глава ФБР. "Именно так, мне нужна честная лояльность", - настаивал президент. "Вы получите ее от меня", - заверил Коми, положив конец "неловкой беседе".

Оставить Флинна в покое

В следующий раз Коми остался с Трампом с глазу на глаз 14 февраля после контртеррористического брифинга в Белом доме. Днем ранее в отставку подал советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн . ФБР уличило советника в том, что он солгал вице-президенту Майклу Пенсу о содержании разговора с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Из ФБР информация "утекла" в СМИ и спровоцировала скандал, завершившийся отставкой Флинна.

После брифинга Трамп попросил всех, включая главу минюста Джеффа Сешнса , покинуть кабинет и остался наедине с Коми. Президент в разговоре с директором ФБР подчеркнул тревогу из-за утечек служебной информации, с чем последний согласился.

Трамп выразил уверенность в том, что Флинн не сделал ничего запретного во время контактов с представителями РФ, но ввел в заблуждение вице-президента, за что и лишился должности. "Я надеюсь, вы видите путь к тому, чтобы оставить это в покое, оставить Флинна в покое, - цитирует текст слова президента. - Он хороший человек". Директор ФБР согласился с последним, но не более того.

Согласно версии Коми, Трамп просил только о прекращении дела в отношении Флинна из-за его неточных заявлений о разговоре с послом РФ, но не пытался повлиять на расследования о "российском влиянии" или "сговоре с Россией". Тем не менее Коми был "обеспокоен" этой просьбой и обсудил ее с руководством ФБР, приняв решение игнорировать запрос главы государства.

Позже Коми также обратился к министру юстиции Джеффу Сешнсу и попросил того не оставлять его наедине с Трампом, поскольку формально директор ФБР должен докладывать главе минюста. (ФБР входит в состав министерства юстиции США - "РГ").

Антироссийское "облако"

30 марта Трамп связался с Коми по телефону и сравнил расследование по России с висящим над ним "облаком", которое наносит ущерб его способности действовать в интересах государства. Президент попросил это облако "разогнать". Согласно записям, Трамп сказал, что "не имеет ничего общего с РФ, не снимал в Москве проституток и всегда исходил из того, что в России находится под наблюдением". Директор ФБР ответил обещанием "вести расследование настолько быстро, насколько это возможно".

Президент также попросил объяснить, зачем глава бюро на слушаниях в конгрессе публично заявил о существовании расследования о "возможной координации между предвыборным штабом Трампа и Россией". Коми рассказал, что сделал это по запросу конгрессменов, но объектами расследования были несколько конкретных лиц, а не лично Дональд Трамп. Глава государства потребовал публично прояснить это, подчеркнув, что он лично "ничего противозаконного не делал". Коми уведомил об этом запросе минюст, но ответа не получил и оба ведомства воздержались от официальных заявлений на эту тему.

11 апреля Трамп вновь позвонил Коми и поинтересовался, как обстоят дела с его просьбой, вновь посетовав на "облако". Директор ФБР посоветовал направить эту просьбу руководству министерства юстиции. "Это был мой последний разговор с президентом Трампом", - подводит итог директор ФБР.

Справка "РГ": Как Коми стал центральной фигурой внутриполитической борьбы в США

В прошлом году Джеймс Коми сначала попал под критику республиканцев, считавших, что ФБР под его началом слишком мягко вело и необоснованно закрыло расследование в отношении Хиллари Клинтон . Экс-госсекретаря уличили в незаконном использовании частного сервера для служебной переписки в бытность госсекретарем США.

Затем за пару недель до выборов президента США директор ФБР вдруг объявил о возобновлении следственных действий по делу Клинтон, а за считанные дни до голосования вновь его прекратил. Теперь уже Клинтон и ее окружение из демократической партии бросилось обвинять Коми в том, что эти действия напрямую повлияли на исход выборов в США, стоили ей победы и обеспечили неожиданный триумф Дональда Трампа.

Наконец, после инаугурации нового президента США глава ФБР вновь оказался в центре внимания после того, как из его ведомства регулярно поступали утечки в прессу, направленные на дискредитацию окружения Трампа и приписываемых ему связей с Россией. Бюро ведет собственное расследование на эту тему.

В конечном итоге 9 мая Трамп объявил об увольнении Коми. Решение об отставке главы спецслужбы вызвало мощный резонанс в местных политических кругах. Демократы, ранее критиковавшие Коми, сразу же усмотрели в его увольнении попытку Трампа помешать расследованию по России. Они стали требовать создания независимой комиссии, а самые "горячие головы" начали говорить о возможности импичмента главы государства. Возникшее в результате увольнения Коми давление привело к назначению в минюсте США специального прокурора для ведения расследования по России.

В Белом доме наотрез отвергли любую связь решения об увольнении Коми и расследования ФБР.