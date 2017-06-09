Бывший директор ФБР Джеймс Коми не представил доказательств так называемого влияния РФ на выборы в США, заявил в четверг РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

Коми в четверг выступил на слушаниях в сенатском комитете по разведке, в ходе которых заявил о своей уверенности по поводу вмешательства РФ в американские выборы в ноябре прошлого года.

"Несмотря на то, что Коми заявил о своей уверенности в российском влиянии на выборы, никаких доказательств этого до сих пор не представлено. Мы наблюдаем продолжение реалити-шоу "Кампания-2016" без всяких подтверждений связей президента США Дональда Трампа с Россией", — сказал Расмуссен.

Вместе с тем, по его словам, "мы получили новые данные о возможных неподобающих действиях Коми и бывшего генерального прокурора США Лоретты Линч , которые могут потребовать расследования".