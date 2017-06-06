Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на действия Киева

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров , добавив, что Москва не ведет "черных списков" украинцев, за исключением единичных случаев.

"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью? Мы никаких "черных списков" про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", — сказал он, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.